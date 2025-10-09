Ожидается прибытие Стива Виткоффа и Джареда Кушнера вечером в Израиль

Советник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и его зять и советник Джаред Кушнер, как ожидается, прибудут вечером в Израиль после участия в переговорах в Шарм аш-Шейхе.

Ожидается, что их прибытие в Израиль добавит импульс переговорам и послужит для закрытия оставшихся разногласий по ключевым пунктам соглашения. Прибытие Виткоффа и Кушнера рассматривается как знак крайне серьезной вовлеченности администрации Белого дома в процесс.

Ранее они присоединились к расширенным переговорам в Египте, и не намерены уезжать, пока не будет достигнут ощутимый прогресс.