Подано обвинение по делу об изнасиловании несовершеннолетней в Эйлате

Государственная прокуратура подала в окружной суд Беэр-Шевы обвинительное заключение против Янива Гельбера (22 года) из Ришон ле-Циона. Он обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней и развратных действиях при отягчающих обстоятельствах. Преступление было совершено в Эйлате 17 мая 2025 года.

В обвинительном заключении сказано, что Янив Гельбер познакомился с потерпевшей в отеле Эйлата у бассейна, и они разговорились. Через некоторое время Гельбер вошел в номер потерпевшей и изнасиловал ее, несмотря на просьбы остановиться, физическое сопротивление со стороны девушки и слова о том, что он причиняет ей боль.

Имя потерпевшей и любые данные о ней запрещены к публикации.