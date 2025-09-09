x
09 сентября 2025
|
последняя новость: 10:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 сентября 2025
|
09 сентября 2025
|
последняя новость: 10:22
09 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Подано обвинение по делу об изнасиловании несовершеннолетней в Эйлате

Сексуальное насилие
Прокуратура
Эйлат
время публикации: 09 сентября 2025 г., 10:18 | последнее обновление: 09 сентября 2025 г., 10:26
Подано обвинение по делу об изнасиловании несовершеннолетней в Эйлате
Yossi Aloni/Flash90

Государственная прокуратура подала в окружной суд Беэр-Шевы обвинительное заключение против Янива Гельбера (22 года) из Ришон ле-Циона. Он обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней и развратных действиях при отягчающих обстоятельствах. Преступление было совершено в Эйлате 17 мая 2025 года.

В обвинительном заключении сказано, что Янив Гельбер познакомился с потерпевшей в отеле Эйлата у бассейна, и они разговорились. Через некоторое время Гельбер вошел в номер потерпевшей и изнасиловал ее, несмотря на просьбы остановиться, физическое сопротивление со стороны девушки и слова о том, что он причиняет ей боль.

Имя потерпевшей и любые данные о ней запрещены к публикации.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 апреля 2025

Задержаны подозреваемые в групповом изнасиловании 14-летней девочки в Эйлате
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 ноября 2024

Суд огласил приговоры участникам группового изнасилования в Эйлате: до 22 лет лишения свободы