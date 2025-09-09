Нетаниягу в посольстве США: "Я хочу закончить эту войну там же, где она началась – в Газе"

Глава правительства Биньямин Нетаниягу выступил на праздничном мероприятии в посольстве США, и в ходе своего выступления он говорил об операции по ликвидации лидеров ХАМАСа в Катаре, подчеркнув, что Израиль "нанес мощные удары по осям зла".

"Закончились времена, когда лидеры террора считали, что где бы то ни было пользуются иммунитетом, – заявил премьер-министр. – Я не допущу никакого иммунитета убийцам нашего народа. Наши враги должны знать одно: с момента основания Государства Израиль проливший еврейскую кровь не уйдет безнаказанным. Мы ведем операцию по разгрому ХАМАСа и освобождению всех наших заложников".

Биньямин Нетаниягу напомнил, что ранее Израиль нанес удары по "осям зла", включая сам Иран: "несколько месяцев назад мы сняли висевшую над нами угрозу ядерного Ирана". "У нас огромные достижения, но мы хотим завершить эту войну там, где она началась – в Газе. Войну можно завершить немедленно, потому что мы сделали все для этого. Мы взяли за основу рекомендации президента Трампа по завершению войны. И важно помнить: убийцы, по которым мы сегодня нанесли удар – это те, кто инициировал, организовал, направил и праздновал страшную резню 7 октября".

"В самом начале войны я сказал: никто из участников резни не уйдет от возмездия, – продолжил премьер-министр. – И я выполню это обещание, чтобы обеспечить безопасность будущих поколений".

После этого Нетаниягу обратился к жителям сектора Газы, призвав их не поддаваться террористам. "Им до вас нет никакого дела, они живут в огромных виллах, далеко от войны. И их соратникам в Газе вы не важны, они построили себе бункеры под землей, оставив на поверхности вас, чтобы вы служили живым щитом для них. Отстаивайте свои права и свое будущее, заключите с нами мир, примите предложение Трампа. Не бойтесь. Вы можете это сделать, но для иного будущего вы обязаны удалить этих людей со своего пути".