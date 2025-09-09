x
09 сентября 2025
09 сентября 2025
09 сентября 2025
09 сентября 2025
Эйнав Ценгаукер об операции в Дохе: "Нетаниягу фактически убил моего сына"

время публикации: 09 сентября 2025 г., 17:16 | последнее обновление: 09 сентября 2025 г., 17:16
Эйнав Ценгаукер об операции в Дохе: "Нетаниягу фактически убил моего сына"
Yonatan Sindel/Flash90

Эйнав Ценгаукер, мать похищенного террористами Матана Ценгаукера, отреагировала на сообщение о ликвидации главарей ХАМАСа в Дохе. "Я дрожу от страха, – написала она в своем аккаунте в социальной сети Х. – Возможно, именно в эти минуты глава правительства фактически убил моего Матана, решив его судьбу. Тот, кто намеренно ставит под угрозу жизнь Матана, убивает его. Почему он так упорно пытается сорвать любую возможность сделки? Речь идет о жизни моего ребенка!!! Жизнь Матана висит на волоске!! Премьер-министр снова и снова саботирует сделку. Надоело! Покончите уже с этой войной и верните всех в рамках всеобъемлющего соглашения!"

