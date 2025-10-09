Раввин Дани Лави: упущенная возможность установить контроль над Газой напоминает о грехе разведчиков

В колонке на сайте "Седьмого канала" преподаватель религиозно-сионистской ешивы в Алон-Море, раввин Дани Лави, провел параллели между текущей ситуацией в Израиле и историческими ошибками еврейского народа, описанными в Торе и Талмуде. Он сравнивает упущенную возможность полного контроля над Газой после резни 7 октября с грехом разведчиков после Исхода из Египта: их негативный отчет привел к 40-летнему блужданию в пустыне и смерти целого поколения.

Аналогично, декларация персидского царя Кира, позволившая строить Второй Храм и вернуться в Землю Израиля, была использована лишь частично – большинство евреев осталось в изгнании. Талмуд цитирует мудреца Рейш Лакиша, который осуждал вавилонских евреев за то, что не они не вернулись в Землю Израиля массово, что привело к разрушению Храма и новому изгнанию.

В контексте нынешних событий раввин Лави пишет, что Нетаниягу упустил возможности, которые были предоставлены ему Трампом. Автор указывает, что с начала войны Нетаниягу отвергал идею полного израильского контроля над Газой. Это привело к многочисленным рейдам, гибели солдат в уже завоеванных районах и усилению международного давления. Даже план Трампа по "открытию врат ада" в Газе и эмиграции был саботирован израильским руководством.

Раввин Дани Лави считает, что религиозные представители в Кнессете должны использовать свое влияние, чтобы изменить стратегический взгляд Нетаниягу на Газу, Иудею и Самарию. После 7 октября народ Израиля пережил потрясение и сейчас он опережает лидеров в видении ситуации.