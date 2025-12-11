Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани посетил мероприятия, организованные сатмарскими хасидами

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани посетил в среду вечером мероприятия, организованные обеими фракциями сатмарских хасидов в Бруклине. Визит был приурочен к 21 кислева, очередной годовщине спасения Сатмарского ребе, рабби Йоэля Тейтельбаума, в годы Холокоста. Мамдани сопровождали старший советник Эндрю Эпштейн и публичный адвокат города, демократический социалист Джумана Уильямс.

Хасидский двор также получил письмо от президента Дональда Трампа. В нем президент США подчеркнул, что 21 кислева знаменует не только спасение Ребе, но и торжество веры, вдохновляющей сатмарскую общину по всему миру. Трамп заверил в своей приверженности религиозным свободам и выразил уверенность в наступлении золотого века для Америки.

В марте 1944 года нацистские войска вторглись в Венгрию, и еврейское население было согнано в гетто для последующей депортации в концентрационные лагеря. Сатмарский ребе Йоэль Тейтельбаум был выкуплен хасидами за огромную сумму и включен в список пассажиров так называемого "поезда Кастнера", который благополучно прибыл в Швейцарию.