Суд по трудовым спорам подтвердил законность увольнения повара из-за сомнений в его еврействе

Суд по трудовым спорам Израиля подтвердил законность увольнения сотрудника кулинарного отдела сети супермаркетов "Йохананоф" в Реховоте, чье еврейское происхождение вызвало сомнения у инспектора по кашруту. Юрий Логвиненко, работавший в отделе готовой еды, был уволен после конфликта с инспектором кашрута.

Конфликт начался еще в 2020 году, когда инспектор потребовал у Логвиненко удостоверение личности для подтверждения его еврейства, что необходимо для работы на кухне согласно Галахе. После того как Логвиненко отказался предоставить документы, религиозный совет запретил ему зажигать огонь и включать определенные приборы. Несмотря на попытки сети "Йохананоф" урегулировать ситуацию путем перевода сотрудника на "холодную кухню" и выплаты полной зарплаты, нарушения установленных правил привели к его увольнению.

Согласно Галахе, запрещено употреблять в пищу блюда, приготовленные неевреем, даже если сами продукты и посуда являются кошерными. Основная цель запрета – предотвращение ассимиляции. Под запрет попадают не все продукты, а только те, которые соответствуют двум критериям: они не употребляются в пищу сырыми и являются "достойными королевского стола", то есть подаются на официальных или торжественных трапезах. Степень участия еврея в процессе приготовления, необходимая для того, чтобы еда считалась кошерной, зависит от общины. У сефардов еврей должен лично поставить блюдо на огонь или принять активное участие в варке. Для ашкеназов достаточно, чтобы еврей просто зажег огонь.

Судья Хани Офек-Гендлер отметила, что нет оснований вмешиваться в фактические выводы окружного суда относительно ограничений, накладываемых Галахой на приготовление пищи неевреями. Она подчеркнула, что истец не смог юридически обосновать ответственность работодателя за решения религиозного совета, который является внешним органом. Суд признал, что торговая сеть действовала добросовестно, пытаясь минимизировать ущерб для работника и действуя в рамках существующих правил сертификации кашрута. Суд обратился к государству с призывом создать административный механизм при Главном раввинате, который позволил бы работникам обжаловать подобные решения.