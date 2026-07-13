x
13 июля 2026
|
последняя новость: 08:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
13 июля 2026
|
13 июля 2026
|
последняя новость: 08:55
13 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Традиции

Раввина Авраама Зарбива отговорили от прихода в политику

время публикации: 13 июля 2026 г., 07:32 | последнее обновление: 13 июля 2026 г., 06:38
Раввина Авраама Зарбива отговорили от прихода в политику
Пресс-служба ЦАХАЛа

Главный ашкеназский раввин Калман Бер рассказал о совете, который дал судье раввинского суда Аврааму Зарбиву после того, как тот получил предложение от лидера партии "Религиозный сионизм" Бецалеля Смотрича занять место в верхней части партийного списка. Встреча состоялась на мероприятии для организаторов еврейских свадеб, где Бер и Зарбив обсудили возможность прихода судьи в политику.

Выступая перед участниками мероприятия, главный раввин рассказал о своей рекомендации Зарбиву отказаться от политической карьеры. "Не иди в политику. Политика – это как чолнт: ты знаешь, как в нее входишь, но не знаешь, как из нее выходишь", – сказал раввин Бер. Сам Зарбив подтвердил этот разговор и отметил, что принять окончательное решение остаться вне политической системы ему помогла супруга.

Раввин Авраам Зарбив приобрел широкую известность во время войны "Железные мечи", когда служил резервистом в инженерных войсках ЦАХАЛа в качестве оператора бульдозера D9 и участвовал в разработке новых методов разрушения инфраструктуры террористов в секторе Газа. В День независимости он был удостоен чести зажечь факел на горе Герцля.

Традиции
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Традиции // 18 июня 2025

В ходе оперативной деятельности в Газе раввин наехал на взрывное устройство и чудом уцелел
// https://www.newsru.co.il/ // Традиции // 14 января 2024

Среди солдат в Газе – 52-летний раввин Авраам Зарбив