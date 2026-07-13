Раввина Авраама Зарбива отговорили от прихода в политику

Главный ашкеназский раввин Калман Бер рассказал о совете, который дал судье раввинского суда Аврааму Зарбиву после того, как тот получил предложение от лидера партии "Религиозный сионизм" Бецалеля Смотрича занять место в верхней части партийного списка. Встреча состоялась на мероприятии для организаторов еврейских свадеб, где Бер и Зарбив обсудили возможность прихода судьи в политику.

Выступая перед участниками мероприятия, главный раввин рассказал о своей рекомендации Зарбиву отказаться от политической карьеры. "Не иди в политику. Политика – это как чолнт: ты знаешь, как в нее входишь, но не знаешь, как из нее выходишь", – сказал раввин Бер. Сам Зарбив подтвердил этот разговор и отметил, что принять окончательное решение остаться вне политической системы ему помогла супруга.

Раввин Авраам Зарбив приобрел широкую известность во время войны "Железные мечи", когда служил резервистом в инженерных войсках ЦАХАЛа в качестве оператора бульдозера D9 и участвовал в разработке новых методов разрушения инфраструктуры террористов в секторе Газа. В День независимости он был удостоен чести зажечь факел на горе Герцля.