07 сентября 2025
Пресса

Ice: переговоры по "операции Умань" между Израилем и Молдовой зашли в тупик

время публикации: 07 сентября 2025 г., 11:32 | последнее обновление: 07 сентября 2025 г., 11:49
AP Photo/Efrem Lukatsky

Сайт Ice сообщает, что переговоры между властями Израиля и Молдовы о создании временного терминала у аэропорта Кишинева для израильтян, летящих в Умань, зашли в тупик.

По сведениям издания, разрыв произошел после нового требования Кишинёва, согласно которому все закупленное Израилем оборудование останется у Молдовы по завершении "операции". Ранее Иерусалим был готов профинансировать проект и уже согласовал общую схему, говорится в публикации.

Речь шла о площадке на парковке около аэропорта. Молдова требовала около 2 млн евро на подготовку площадки, командирование 90 сотрудников авиационной безопасности, 24 полицейских, 50 переводчиков и полный комплект оборудования. Переговоры продвигались сложно, что Израиль был готов их вести до того момента, когда власти Молдовы отказались гарантировать возможность повторного использования оборудования в последующие годы.

Теперь как альтернативу рассматривают маршрут через Румынию: там не потребуется строить терминал, но поездка в Умань будет более долгой и частично путь в любом случае будет проходить через Молдову.

