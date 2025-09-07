Ice: переговоры по "операции Умань" между Израилем и Молдовой зашли в тупик

Сайт Ice сообщает, что переговоры между властями Израиля и Молдовы о создании временного терминала у аэропорта Кишинева для израильтян, летящих в Умань, зашли в тупик.

По сведениям издания, разрыв произошел после нового требования Кишинёва, согласно которому все закупленное Израилем оборудование останется у Молдовы по завершении "операции". Ранее Иерусалим был готов профинансировать проект и уже согласовал общую схему, говорится в публикации.

Речь шла о площадке на парковке около аэропорта. Молдова требовала около 2 млн евро на подготовку площадки, командирование 90 сотрудников авиационной безопасности, 24 полицейских, 50 переводчиков и полный комплект оборудования. Переговоры продвигались сложно, что Израиль был готов их вести до того момента, когда власти Молдовы отказались гарантировать возможность повторного использования оборудования в последующие годы.

Теперь как альтернативу рассматривают маршрут через Румынию: там не потребуется строить терминал, но поездка в Умань будет более долгой и частично путь в любом случае будет проходить через Молдову.