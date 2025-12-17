Религиозные волонтеры помогают еврейским солдатам ВСУ отмечать Хануку

На сайте 14-го канала ИТВ опубликован репортаж о поездках добровольцев к еврейским солдатам вооруженных сил Украины в дни праздника Ханука. Материал подготовлен на основе интервью с председателем Федерации еврейских общин Украины раввином Маиром Стамблером.

Волонтеры преодолевают сотни километров по опасным маршрутам, нередко под звуки взрывов и сирен, чтобы доставить солдатам ханукии, свечи, праздничную еду и гуманитарные наборы. По словам организаторов, цель миссии – поддержать около полутора тысяч еврейских военнослужащих, находящихся на разных участках фронта, и напомнить им о связи с домом, общиной и традицией.

Раввин Стамблер рассказал о постоянных перебоях с электричеством, повреждениях водо- и газоснабжения, жизни в условиях регулярных обстрелов и необходимости по нескольку раз в день спускаться в убежища. Герои репортажа отметили, что Ханука служит источником моральной поддержки и надежды, а праздничное послание – как универсальное, выходящее за рамки общины. В ханукальных мероприятиях нередко участвуют и неевреи, воспринимая это как элемент психологической разрядки.