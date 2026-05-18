ЦАХАЛ обнародовал данные о призыве ультраортодоксов

Армия обороны Израиля опубликовала уточненные данные о призыве ультраортодоксальной молодежи. Если в период с 2019 по 2022 год число призывников-ультраортодоксов составляло в среднем около 1 700 человек в год, то затем наметился сдвиг. В 2023 году на службу поступили около 2 200 человек, в 2024 году это число выросло до 2 811 человек, за первую половину 2025 года уже призвано около 1 860 представителей сектора, а по итогам года ожидается превышение отметки в 3 000 человек.

В рамках текущего призывного потока, формирование которого еще продолжается, 90 новобранцев уже пополнили ряды новой ультраортодоксальной бригады "Хашмонаим", 105 человек поступили в батальон "Нецах-Йегуда", и еще 22 бойца присоединились к роте ХЕЦ в десантных войсках. В ЦАХАЛе ожидают, что на данном этапе эти цифры суммарно вырастут примерно до 260 человек.

Около 60% призывников-харедим выбирают специализированные маршруты. Помимо боевых подразделений, они распределяются на должности тылового обеспечения и в адаптированные технологические проекты, такие как программы "Кодкод" и "Маалот". Тем не менее в армейском руководстве подчеркивают, что реальный потенциал сектора не реализован: "Мы могли бы призывать в два раза больше уже сегодня".

С другой стороны, на разных стадиях уклонения от службы сейчас находятся около 38 000 граждан, из которых от 75% до 80% – это ультраортодоксы. Кроме того, еще около 52 000 молодых людей пребывают в промежуточном статусе отсрочки (так называемый "цав 12"); если их статус не будет урегулирован, они также пополнят списки уклоняющихся. В целом же в поле зрения системы исполнения закона находятся порядка 80 000 человек на разных этапах уклонения, где доля харедим, по разным оценкам, составляет от 50% до 75%.

На фоне этих цифр аналитики ЦАХАЛа просчитывают два сценария дальнейшего развития событий. Первый – сохранение текущего статуса-кво: ожидается умеренное и плавное увеличение до 4 000 призывников-ультраортодоксов в год при постепенной работе с десятками тысяч уклонистов. Второй сценарий базируется на принятии нового эффективного законодательства. В этом случае армия прогнозирует резкий скачок в сфере призыва ультраортодоксов – до 8 160 человек в год. Однако этот сценарий потребует от оборонной системы немедленного правового и логистического урегулирования статуса огромного массива молодых людей – около 116 000 человек.

Военные выделяют три ключевые причины, которые стимулируют нынешний рост призыва в секторе. Обострение в сфере безопасности породило у многих молодых ультраортодоксов чувство, что они больше не могут оставаться в стороне. Появление широкого спектра специализированных программ и новых подразделений сделало мобилизацию в ряды ЦАХАЛа более привлекательной. Третьей причиной является ативизация юридического давления и санкций, применяемых к ешиботникам-уклонистам.