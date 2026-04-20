Участницу викторины по Танаху заподозрили в использовании искусственного интеллекта

По сообщению журналиста Шило Фрейда, участница ежегодной международной викторины по Танаху, традиционно запланированной на День независимости Израиля, была заподозрена в использовании искусственного интеллекта во время предварительного онлайн-экзамена.

Поскольку из-за операции "Рычание льва" многие зарубежные конкурсанты не смогли приехать в Израиль, предварительный отбор проходил при помощи Zoom под дистанционным контролем. Стиль письменных ответов девушки вызвал подозрения организаторов. В ходе импровизированного устного экзамена участница не смогла продемонстрировать реальное знание материала.

За день до съемок викторины ей сообщили об отстранении. Организаторы параллельно связались с участницей, занимавшей следующее место, и предложили ей выйти в финал по видеосвязи, но она отказалась. В последний момент было принято компромиссное решение: девушку допустили к участию в публичном этапе, но ее предварительный балл значительно снизили. Сама участница категорически отвергла все обвинения.

Викторину на знание Танаха впервые было решено провести в 1958 году, в рамках празднования десятилетия еврейского государства. Инициаторами стали деятели культуры и науки, стремившиеся укрепить связь общества с библейским наследием. Конкурс, изначально предназначенный для взрослых, транслировался по радио. С 1963 года центральным мероприятием стала Всемирная викторина по Танаху для еврейской молодежи.