Скончался раввин Песах Шапира, известный обычаем "защиты глаз"

По сообщению сайта "Бе-хадрей харедим", на 58-м году жизни скончался брацлавский хасид, раввин Песах Шапира, один из наиболее влиятельных духовных наставников в общине. Покойный был известен обычаем "защиты глаз" – он никогда не выходил на улицу без повязки или плотной ткани на глазах, чтобы не видеть ничего лишнего или непристойного.

По словам хасидов, даже по дороге в микву и на утреннюю молитву Шапира шел с завязанными глазами. Аналогичным образом он посетил Умань в Рош а-Шана, постоянно находясь с повязкой на лице.

Кроме того, раввин Шапира был известен как талантливый композитор – он сочинил десятки мелодий, многие из которых так и не были опубликованы, но снискали популярность среди брацлавских хасидов.

У покойного осталось 13 взрослых детей.