Шавуот-2026: обычаи праздника и время зажигания свечей

Шавуот – один из трех главных праздников паломничества ("регалим"), который отмечается 6 сивана, на следующий день после завершения семи недель отсчета Омера. Согласно Торе, он знаменовал начало сбора урожая пшеницы и принесение первых плодов ("бикурим") в Иерусалимский храм. Шавуот также является днем дарования Торы на горе Синай.

Шавуот обладает статусом праздничного дня, в который запрещена созидательная работа, кроме приготовления пищи. Встреча праздника начинается с традиционного зажигания свечей незадолго до захода солнца. В 2026 году Шавуот начинается вечером в четверг, 21 мая, и продолжается всю пятницу, 22 мая, плавно переходя в Шаббат.

Время зажигания праздничных свечей в канун праздника (21 мая): Иерусалим – 18:57, Тель-Авив – 19:13, Хайфа – 19:08, Беэр-Шева – 19:16.

Перед зажиганием свечей произносят два благословения:

1. "Барух Ата Адонай Элоэйну Мелех а-олам, ашер кидшану бе-мицвотав ве-цивану леадлик нер шель йом-тов" (Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь вселенной, освятивший нас Своими заповедями и повелевший нам зажигать свечу праздника).

2. "Барух Ата Адонай Элоэйну Мелех а-олам, шеэхеяну ве-кийеману ве-игияну ла-зман а-зэ" (Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь вселенной, Который даровал нам жизнь, поддерживал ее в нас и дал дожить до времени этого).

Традиционно дома и синагоги украшают свежей зеленью и ветвями в память о зазеленевшей во время дарования Торы горе Синай. Одной из ярких традиций праздника является обычай бодрствовать всю первую ночь праздника и изучать Тору. Эта традиция, закрепившаяся благодаря каббалистам Цфата, служит символическим "исправлением" за то, что наши предки, согласно мидрашу, проспали утро перед синайским откровением.

С Шавуотом связан обычай устраивать праздничные трапезы, состоящие из молочных блюд, сыров и меда. Это объясняется тем, что после получения Торы и законов кашрута евреи не могли сразу использовать старую посуду для мясного и предпочли легкую молочную пищу. Кроме того, сама Тора в "Песне Песней" метафорически сравнивается с "медом и молоком под языком твоим".

Утром в синагогах торжественно читают главу о даровании Торы, а также Свиток Рут. История моавитянки Рут, добровольно принявшей еврейство и ставшей прабабушкой царя Давида, подчеркивает идею милосердия, любви к Торе и универсальности ее мудрости для каждого, кто готов ее принять.

В пятницу, 22 мая, в канун наступления Шаббата, субботние свечи следует зажигать от уже имеющегося, заранее зажженного огня. Субботние свечи зажигают за 18 минут до захода солнца (в Иерусалиме – за 40 минут).

Время зажигания субботних свечей 22 мая: Иерусалим – 18:53, Тель-Авив – 19:18, Хайфа – 19:06, Беэр-Шева – 19:16.

После зажигания свечей прикрывают глаза ладонями и произносят благословение: "Барух Ата, Адонай Элоэйну мэлэх аолам, ашер кидшану бэмицвотав вэцивану лэадлик нэр шель шаббат". (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать субботнюю свечу).

В этот Шаббат в синагогах читают главу "Насо":

Глава Торы начинается с завершения подсчета левитов в возрасте от тридцати до пятидесяти лет, способных нести службу в Скинии Откровения. Всевышний устанавливает закон о раскаянии и возврате похищенного имущества с добавлением пятой части от его стоимости.

В главе описывается ритуал для испытания жены, подозреваемой мужем в неверности при отсутствии свидетелей: священник (коэн) поит женщину горькой водой, которая либо наказывает виновную, либо подтверждает ен чистоту и дарует благословение на потомство.

Сразу за этим следует закон о назореях – людях, добровольно принявших на себя особый статус святости, который налагает временный запрет на стрижку волос, употребление вина и любых продуктов из винограда, а также на ритуальное осквернение через прикосновение к умершим. Далее Бог заповедует Аарону и его сыновьям-священникам формулу благословения, которым они должны освящать еврейский народ.

Большая часть главы посвящена завершению строительства и освящению Скинии, когда главы всех двенадцати колен Израиля приносят свои дары. Тора подробно и с одинаковым уважением перечисляет дары каждого вождя, подчеркивая уникальность вклада каждого колена Израилевого в общее дело служения.

Глава завершается свидетельством о пророческом статусе Моше и его прямом общении с Богом. Всякий раз, когда лидер еврейского народа входил в Скинию Откровения, чтобы говорить со Всевышним, он отчетливо слышал голос, обращающийся к нему сверху, из пространства между двумя золотыми херувимами на крышке Ковчега Завета.