Американские хабадники решают, организовать ли встречу с Зохраном Мамдани

В бруклинском районе Краун-Хайтс, где проживают хасиды Хабада, разгорелась публичная дискуссия об организации встречи с кандидатом от Демпартии на пост мэра города, Зохрана Мамдани, известного своими антиизраильскими и пропалестинскими взглядами.

Поводом для обсуждения стало недавнее приглашение Мамдани в сукку сатмарских хасидов во время праздника Суккот. Большинство еврейских общин Нью-Йорка, включая Краун-Хайтс, поддерживают независимого кандидата Эндрю Куомо. Однако некоторые местные активисты призывают к прагматическому подходу, полагая, что стоит поддерживать диалог даже с политиками, взгляды которых вызывают споры.

По данным опроса, опубликованного порталом COLlive, мнения жителей района разделились: часть респондентов выступила категорически против любых контактов с Мамдани, тогда как другие считают, что диалог может быть полезен, учитывая, что шансы кандидата на победу сохраняются.