Рош а-Шана: время зажигания праздничных свечей 22 сентября 2025 года

Зажигание свечей в первый день Рош а-Шана, 22 сентября:

Иерусалим – 18:00

Тель-Авив – 18:16

Хайфа – 18:07

Беэр-Шева – 18:17

Зажигание свечей во второй день Рош а-Шана, 23 сентября, производится после выхода звезд. Так как в праздник нельзя зажигать огонь, но разрешено переносить его, свечи во второй день Рош а-Шана зажигают от суточной свечи, которую предварительно зажигают до наступления праздника.

Иерусалим – 19:11

Тель-Авив – 19:12

Хайфа – 19:12

Беэр-Шева – 19:12

Перед зажиганием свечей произносят два благословения:

"Барух Ата Адонай Элоэйну Мелех а-олам, ашер кидшану бе-мицвотав ве-цивану леадлик нер шель йом тов" (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать праздничную свечу).

"Барух Ата Адонай Элоэйну Мелех а-олам, шеэхеяну векиеману веигияну лазман азэ" (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь мира, даровавший нам жизнь, поддерживавший нас и позволивший нам дожить до этого времени).

Во время утренних молитв Рош а-Шана, 23 и 24 сентября, после чтения Торы, примерно в 9:30, в синагогах трубят в шофар. Минимальное число звуков, которое надо прослушать, согласно Галахе, составляет 30. Параллельно в различных населенных пунктах Израиля хасиды Хабада трубят в шофар в парках и на площадях, см. список.