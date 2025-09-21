Галахическое постановление: резервистам разрешено возвращаться домой даже в праздничные дни

В канун осенних праздников раввин Давид Став, председатель ассоциации "Цоар" и раввин города Шохам, опубликовал галахическое постановление, касающееся военнослужащих-резервистов. В документе говорится, что из-за длительного напряжения и усталости, испытываемых как самими солдатами, так и их семьями, можно облегчить правила и позволить бойцам возвращаться домой даже посреди праздника – при условии, что нет иной возможности.

Раввин Став подчеркнул, что в подобных вопросах необходимо следовать указаниям военного раввината и учитывать конкретные обстоятельства. Постановление призвано поддержать семьи резервистов, находящихся под постоянной нагрузкой с начала войны, и помочь солдатам сохранить связь с близкими во время праздничных дней.

В организации "Цоар", объединяющей раввинов, представляющих религиозный сионизм, отметили, что данная галахическая директива носит общий характер, и каждое решение должно приниматься индивидуально, в зависимости от оперативной ситуации и личных условий семьи.