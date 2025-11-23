"Это не вандализм, это ненависть" — раввин об осквернении синагоги в Кадима-Цоране

В поселке Кадима-Цоран была осквернена синагога "Мишкан Шалом". В интервью радиостанции "Кан Бет" раввин синагоги Хай Рацаби рассказал, что произошедшее не было обычным вандализмом, а являлось актом ненависти. По словам раввина, вандалы целенаправленно уничтожали религиозные книги. Они постранично разрывали молитвенники и экземпляры Торы. Рукописные свитки Торы были разбросаны по полу.

Рацаби отметил, что злоумышленники ничего не украли, и что следов взлома синагоги не обнаружено. Предполагается, что преступники могли попасть внутрь, удаленно открыв дверь через диспетчерскую службу, так как здание синагоги также служит бомбоубежищем.

Раввин и его община, никогда ранее не сталкивавшиеся с подобными инцидентами, шокированы произошедшим и не могут понять, кто и почему совершил этот акт жестокости. Рацаби подытожил: "Мы находимся здесь уже 7-8 лет и никогда не сталкивались с чем-то подобным. Это не обычный вандализм – это поступок, продиктованный ненавистью. С вчерашнего дня я пытаюсь понять, что могло вызвать такое безумие".