Выходец из общины гурских хасидов раскрыл детали их быта

Пользователь, скрывающийся за именем Менахем-Пинхас, опубликовал в своем аккаунте в соцсети X серию постов, подробно описывающих уклад жизни гурских хасидов в общине Арада.

По словам автора, в гурском дворе существует институт "реднеров" (кураторов-наставников). Каждый женатый мужчина обязан еженедельно отчитываться перед таким куратором. Реднер фактически управляет семейной жизнью пары, устанавливая жесткие рамки.

Разговор с собственной женой более часа в день считается "недостойным". Хасиду запрещено разговаривать с супругой без верхней одежды (шлафрок) или находясь в постели. Сексуальные контакты разрешены строго дважды в месяц. Существует строгий запрет даже на обычные прикосновения к жене в разрешенные галахой дни.

Жизнь гурских хасидов в Араде подчинена строгому графику, где свободное время намеренно минимизируется, чтобы ограничить пребывание мужчины дома с семьей. Как утверждается в публикациях, женщинам внушается, что за "каждую лишнюю улыбку мужу" они понесут небесную кару, а основной функцией супруги провозглашается лишь продолжение рода. После молитвы и завтрака мужчины отправляются в колели (ешивы для женатых). Упор делается на заучивание текстов Талмуда без глубокого анализа.

Время после 18:30 также должно быть занято. "Вечерний колель" описывается не столько как место учебы, сколько как своего рода клуб, цель которого – удержать мужчину вне дома. Там обсуждается политика и культивируется знание элитных сортов вина и виски, что определяет социальный статус участника.

Несмотря на то что значительная часть хасидов находится на рынке труда, они остаются в информационном вакууме. Большинство работает в общинных структурах или в окружении других хасидов.