Активист Хабада надел тфилин трансгендерной женщине

По сообщению журналиста Йоси Райнера, активист движения Хабад Менахем-Мендл Болтон, передвигающийся на инвалидной коляске, помог надеть тфилин человеку, идентифицирующему себя как трансгендерная женщина.

По словам Болтона, он действовал исходя из Галахи: несмотря на смену внешности и стиля одежды, человек с мужскими биологическими признаками сохраняет статус мужчины. Таким образом, с точки зрения активиста, заповедь наложения тфилин была выполнена корректно. Часть комментаторов отнеслась к такому подходу как к безусловной любви к евреям вне зависимости от их образа жизни. Другие же сочли произошедшее неуважением к святости тфилин.

Согласно мнению многих ортодоксальных раввинов, операция по смене гендера недопустима с точки зрения Галахи из-за запрета кастрации, и, что принципиально важно, такая операция не меняет галахический пол человека. В ярко проявленных случаях гендерной дисфории, когда человек убежден, что "заперт в теле не того пола" (а не просто предпочитает другой гендер), он быть освобожден от ряда заповедей, включая надевание тфилин, а также не засчитываться в миньян.