Раввин изложил галахические позиции, касающиеся растительного молока

В статье на сайте "Аруц Шева" раввин Итамар Фриш анализирует отношение Галахи к появившимся на израильских прилавках заменителей молока, практически идентичных натуральному продукту по вкусу и составу.

Автор обращается к классическому постановлению Рама (р. Моше Иссерлеса) в комментариях к "Шульхан Аруху". Рама разрешал подавать птицу с миндальным молоком, несмотря на риск "марит аин" (разрешенных действий, которые со стороны могут показаться нарушением Галахи). Поскольку запрет на мясо птицы с молоком – постановление мудрецов, Рама проявлял гибкость. Однако в случае с говядиной, запрещенной Торой, он требовал дополнительных мер предосторожности – например, класть на стол миндаль как визуальное доказательство того, что молоко растительное. Однако многие поздние авторитеты оспаривали это различие, считая, что "марит аин" недопустим в любом случае.

Раввин Фриш отмечает, что в Европе курица в миндальном молоке была деликатесом на пуримских трапезах. Блюдо, которое выглядит запретным, но остается дозволенным, отражало дух праздника, где реальность скрыта под маской. Ссылаясь на труды раввина Овадьи Йосефа, автор указывает, что "марит аин" – понятие динамическое. Оно напрямую зависит от общественного сознания: если растительный заменитель молока сталопривычным продуктом, подозрение в нарушении исчезает.

В итоге раввин Фриш заключает, что универсального ответа нет. В общинах, где растительное молоко стало нормой, проблема минимальна. Там же, где инновационные продукты еще в новинку, их статус желательно обозначать предельно ясно.