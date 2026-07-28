От кохинхина до корниш-кросса: галахические дискуссии о породах кур

Журнал The Jewish Weekly опубликовал статью о галахических аспектах кошерности птицы, включая вопросы селекции и генетических модификаций. Хотя курица не упоминается в Торе, Талмуд отождествляет "барбурим" со стола царя Шломо с курами. Несмотря на изменения внешнего вида и размеров, их кошерный статус сохранялся благодаря непрерывной традиции (масорет).

Первый значительный спор возник в 1860-х годах после завоза породы кохинхин из Восточной Азии. Из-за необычных признаков раввины разделились: одни разрешили их, опираясь на традицию и три признака кошерных птиц, другие требовали отдельного подтверждения масорета. Решающим аргументом стало их скрещивание с традиционными курами с получением фертильного потомства.

В XX веке с появлением гибридов, таких как корниш-кросс, вновь обсуждалась допустимость селекции. Галаха различает селекцию и запрещенные вмешательства: отбор лишь усиливает существующие свойства и не меняет вид, если нет скрещивания с некошерными птицами, поэтому традиция сохраняется.

В 2004 году обсуждался статус леггорнов. По Талмуду, признак некошерной птицы – хищническое поведение, определяемое, в частности, по постановке лап: "два вперед и два назад" против "три вперед, один назад" у кошерных. Проверка с участием более 35 раввинов подтвердила кошерность леггорнов; отклонения объяснили повреждениями лап, а не природой птицы. Также учитывается принцип Талмуда, согласно которому кошерные и некошерные виды не дают совместного потомства.

В отличие от традиционной селекции, прямое вмешательство в геном выходит за рамки классических подходов. Поскольку генно-модифицированная птица пока не получила широкого распространения в пищевой промышленности, галахическим авторитетам еще предстоит выработать четкие критерии оценки по мере развития технологий.