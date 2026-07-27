Раввин Ицхак Йосеф подверг критике ешивы, где преподают общеобразовательные дисциплины

Бывший главный сефардский раввин Израиля Ицхак Йосеф опубликовал письмо, в котором резко раскритиковал "ешивот тихонийот" – государственные религиозные учебные заведения для старшеклассников, сочетающие общее среднее образование с углубленным изучением Торы и Талмуда. Поводом для обращения, опубликованного порталом "Кикар а-Шаббат", стал вопрос юноши, сомневающегося, стоит ли ему продолжать обучение в такой ешиве или перейти в традиционное ультраортодоксальное учебное заведение.

В своем ответе раввин Йосеф заявил, что именно традиционные ешивы "спасают молодежь от духовного падения", тогда как в государственно-религиозных заведениях, по его словам, "возникают проблемы с богобоязненностью и формируются искаженные взгляды, включая неприязнь к ультраортодоксам и раввинам". Он также подчеркнул, что сыновья не обязаны подчиняться родителям, если те оказывают давление, побуждая их поступать в университеты или иные светские учебные заведения. По его словам, в вопросах, касающихся основ веры и изучения Торы, разрешается не следовать воле родителей, и это не противоречит заповеди почитания отца и матери.

Кроме того, раввин подверг критике стремление родителей обеспечить детям светскую профессию в ущерб религиозному образованию. Он призвал их "пожалеть свои души и души своих детей" и не отвлекать их от постоянного изучения священных текстов ради материальных соображений. В завершение раввин Йосеф обратился к юноше с личным наставлением, призвав его не бояться финансовых трудностей и неопределенности относительно будущей профессии. "Тебе нечего опасаться за свое пропитание, когда вырастешь, так как сегодня, слава Богу, существует множество духовных должностей", – написал он, выразив уверенность, что преданность изучению Торы приведет к благословенной жизни, и пожелал юноше "стать истинным мудрецом Торы и преуспеть в служении Всевышнему".