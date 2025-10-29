Филиал Хабада на Ямайке пострадал от урагана "Мелисса"

На Ямайку обрушился мощнейший ураган "Мелисса", который метеорологи назвали "бурей века". Шторм пятой категории стал самым сильным в истории страны и нанес значительный ущерб инфраструктуре острова. Среди пострадавших оказался Бейт-Хабад в Кингстоне – здание было частично разрушено, вода затопила помещения, а системы кондиционирования и солнечные панели сорвало с крыши.

Посланник движения Хабад на Ямайке, раввин Яаков Раскин, вместе с семьей пережидал стихию в маленькой комнате без окон. После урагана семья сообщила, что чувствует себя в безопасности. Несмотря на отсутствие стабильной связи, раввин Раскин передал благодарность всем, кто молился за их благополучие.

Во время шторма еврейская община острова объединилась в виртуальной молитве. По всему миру последователи Хабада выражали поддержку евреям Ямайки и призывали молиться за их безопасность. Бейт-Хабад, который традиционно помогает туристам и местным жителям, по словам раввина, уже планирует начать восстановительные работы после катастрофы.