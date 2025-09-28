Раввин разрешил бойцам, отправляющимся в бой в Газе, есть и пить в Йом-Кипур

Раввин Моше Харари, автор известных галахических трудов, опубликовал специальное постановление, касающееся военнослужащих ЦАХАЛа, участвующих в боевых действиях в секторе Газа в рамках войны, квалифицируемой как "мильхемет мицва" – заповеданная война.

По словам раввина, учитывая ожидающие бои в Йом-Кипур, солдаты, выходящие на передовую, имеют право и даже обязаны есть и пить как обычно перед началом боя, "без какого-либо ужесточения поста". Он подчеркнул, что это необходимо для спасения жизни жителей юга Израиля от прорывов террористов и ракетных атак со стороны ХАМАСа.

Раввин добавил, что если известно заранее, что боевые действия начнутся непосредственно в день поста, разрешается с самого начала Йом-Кипура принимать пищу или хотя бы пить небольшими дозами (бе-шиурим). Текст постановления был направлен раввину Дову Лиору, который не только утвердил его, но и убрал из формулировки слово "возможно", подчеркнув, что разрешение на прием пищи вступает в силу с начала поста.

В своем послании раввин Харари также затронул ситуацию в мире, призвав усилить молитвы. "Кто знает, не стоим ли мы на пороге мировой войны… быть может, даже войны Гога и Магога", – написал раввин, призвав изучать соответствующие источники в Талмуде, мидрашах и комментариях классических толкователей.