02 сентября 2025
последняя новость: 14:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
последняя новость: 14:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Мир

Путин: "Украина сможет войти в Евросоюз, но не в NATO"

Украина
Война в Украине
Владимир Путин
время публикации: 02 сентября 2025 г., 14:32 | последнее обновление: 02 сентября 2025 г., 14:34
Путин: "Украина сможет войти в Евросоюз, но не в NATO"
Maxim Shemetov/Pool Photo via AP

Президент России Владимир Путин встретился в Пекине с премьер-министром Словакии Робертом Фицо – единственным лидером государства Евросоюза, прибывшем в Китай на торжества в честь 80-летия окончания Второй Мировой войны.

Путин заявил, что Россия не намерена нападать ни на одну из стран ЕС, а те, кто говорит о подобном – специалисты по сказкам и фильмам ужасов. "У России не было никогда, нет и не будет желания на кого-либо нападать", – сказал он.

В Украине, по словам Путина, Россия просто защищает собственные интересы. Он также заявил, что Москва не возражает против членства Украины в Евросоюзе, но категорически против вступления этой страны в NATO.

Путин дал положительную оценку встрече с президентом США Дональдом Трампом и заявил, что достижение консенсуса по вопросу о гарантиях безопасности Украине. По его словам, Украина сама должна решать, как обеспечивать свою безопасность, сообщает радио "Свобода".

