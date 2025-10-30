Время зажигания субботних свечей 31 октября 2025 года

Зажигание свечей и окончание субботы:

Иерусалим – 16:15, 17:29

Тель-Авив – 16:30, 17:30

Хайфа – 16:23, 17:28

Беэр-Шева – 16:25, 17:31

Эйлат – 16:26, 17:32

Субботние свечи зажигают за 18 минут до захода солнца (в Иерусалиме – за 40 минут).

После зажигания свечей прикрывают глаза ладонями и произносят благословение: "Барух Ата, Адонай Элоэйну мэлэх аолам, ашер кидшану бэмицвотав вэцивану лэадлик нэр шель шаббат". (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать субботнюю свечу).

На этой неделе в синагогах читают главу Торы "Лех леха":

Б-г приказал Авраму покинуть родину и отправиться в неизвестную страну, которую Он покажет. За веру и послушание Всевышний пообещал сделать из него великий народ, благословить его и возвеличить имя его. Он также пообещал, что через Аврама благословение придёт ко всем народам земли. Аврам не стал сомневаться – он собрал жену Сару, племянника Лота, всё имущество и людей, присоединившихся к нему, и в возрасте семидесяти пяти лет отправился из Харана в землю Кнаан.

Придя в Кнаан, Аврам прошёл по стране и услышал обещание Б-га: эта земля будет принадлежать его потомкам. В благодарность он построил жертвенники и начал открыто служить Б-гу, распространяя учение о Нем среди людей. Он странствовал по земле, пока не остановился в районе Бейт-Эля, а затем двинулся дальше на юг. Позже Всевышний вновь обратился к нему и показал всю землю – от севера до юга, от востока до запада – пообещав отдать ее ему и его потомству навеки, столь многочисленному, как песок на берегу моря.

Аврам поселился в Мамрэ, близ Хеврона, где снова построил жертвенник. Однажды Б-г обратился к нему в видении и сказал: "Не бойся, Я твой защитник и велика твоя награда". Аврам же ответил с болью, что остаётся бездетным, и всё наследство достанется его слуге Элиэзеру. Тогда Б-г пообещал, что у него родится собственный сын, а потомство будет многочисленным, как звёзды на небе. Аврам поверил словам Б-га – и эта вера была засчитана ему в праведность.

Чтобы утвердить союз, Б-г велел Авраму принести особую жертву. Когда Аврам это сделал, на него напал глубокий сон, и он увидел видение: потомки его будут странниками в чужой земле, где проживут в порабощении четыреста лет, но потом выйдут оттуда с великим богатством и вернутся в землю Кнаан. В тот день Всевышний заключил с Аврамом завет, по которому обещал отдать его потомству всю землю – от Египта до великой реки Прат (Евфрата).

Когда Авраму исполнилось девяносто девять лет, Б-г снова явился ему и заключил вечный союз, знаком которого стало обрезание. С этого момента каждый мужчина из потомков Авраама должен был быть обрезан на восьмой день после рождения. Аврам немедленно исполнил повеление: в тот же день он сделал обрезание себе, своему сыну Ишмаэлю и всем мужчинам своего дома – как свободным, так и купленным. Так Аврам окончательно утвердил союз с Б-гом, став отцом веры и прародителем народа Израиля.