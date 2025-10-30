Раввин Хананель Зини раскритиковал ведение войны в Газе

Раввин Хананель Зини, один из глав религиозно-сионистской ешивы "Ор ве-йешуа" в Хайфе и офицер запаса бригады "Голани", опубликовал резкую колонку на портале "Аруц шева". Он подверг критике предложение премьер-министра Биньямина Нетаниягу переименовать операцию "Железные мечи" в "Войну возрождения". По словам раввина, это не война за возрождение Израиля, а очередной временный раунд противостояния, не ведущий к реальной победе.

Зини выразил обеспокоенность растущей зависимостью Израиля от США. Он указывает, что после размещения американского командного центра в Кирьят-Гате Израиль фактически перестал быть полностью независимым государством. "Премьер-министр уже не управляет страной. Он превратился в подобие римского наместника, действующего в интересах империи", – пишет раввин, сравнивая нынешнюю ситуацию с римским правлением в Земле Израиля.

В этом контексте раввин Хананель Зини цитирует мидраш, где Римская империя уподобляется свинье, которая "вытягивает копыта и говорит: посмотрите, я чиста" – символ внешнего благочестия при внутренней порочности. Так, по мнению автора, и Америка демонстрирует дружелюбие, продолжая при этом диктовать Израилю, как действовать.

Раввин Зини утверждает, что нынешняя кампания не соответствует понятию настоящей войны: "Война – это когда враг капитулирует, когда он переживает свою катастрофу. Здесь же речь идет о серии ограниченных операций, дающих врагу лишь передышку и возможность восстановиться".

Раввин также напомнил высказывание Нетаниягу о религиозных сионистах: "У них большое сердце и малый ум". По его мнению, именно на этой самоотверженности власти и основывают свою политику. "Религиозные сионисты снова заполнят ряды армии, снова будут стоять у могил на горе Герцля, снова пойдут добровольцами – ради войны, которая не ведет к уничтожению врага и не меняет реальности".

Автор колонки утверждает, что источник слабости Израиля не военная, а религиозная: отсутствие уверенности в божественном предназначении народа. "Человек веры не боится утверждать нашу власть над землей. Земля Израиля – не страна, пожирающая своих жителей. Наоборот, страх перед народами приводит к гибели лучших наших сынов", – пишет он. По словам раввина, нет никакой разницы между Газой, Иудеей, Самарией или Тель-Авивом: "Для врагов все эти территории – одно целое, "from the river to the sea". И если мы сами разделяем землю, то тем самым отказываемся от своей веры".

В завершение раввин Зини обращается к словам пророка Йешаягу (Исайи): "Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, но милость Моя не отступит от тебя, и завет мира Моего не поколеблется, – сказал милующий тебя Господь". Он призывает народ Израиля "распрямить спину", вернуть уверенность в своём праве на землю и действовать не исходя из дипломатических соображений, а из веры в Божественное обещание. "Только тогда эта война перестанет быть просто очередным раундом и станет действительно войной за возрождение", – заключает он.