x
31 марта 2026
Традиции

Завтра вечером наступает праздник Песах

время публикации: 31 марта 2026 г., 07:38 | последнее обновление: 30 марта 2026 г., 16:58
Завтра вечером наступает праздник Песах
Chaim Goldberg/Flash90

Праздник Песах в 2026 году (15 нисана) начинается вечером в среду, 1 апреля, и продолжается до среды, 8 апреля включительно. В Израиле он длится 7 дней: первый и последний дни являются полноценными праздничными днями, а остальные – полупраздничными.

Накануне, вечером 31 марта, проводится проверка помещений на квасное ("бдикат-хамец"), после которой утром следующего дня осуществляется его сжигание ("биур-хамец") и аннулирование ("битуль-хамец").

Начало первого дня праздника приходится на вечер 1 апреля: Иерусалим – 18:23, Тель-Авив – 18:40, Хайфа – 18:32, Беэр-Шева – 18:40. Перед зажиганием свечей произносят два благословения:

1. "Барух Ата Адонай Элоэйну Мелех а-олам, ашер кидшану бе-мицвотав ве-цивану леадлик нер шель йом-тов" (Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь вселенной, освятивший нас Своими заповедями и повелевший нам зажигать свечу праздника).

2. "Барух Ата Адонай Элоэйну Мелех а-олам, шеэхеяну ве-кийеману ве-игияну ла-зман а-зэ" (Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь вселенной, Который даровал нам жизнь, поддерживал ее в нас и дал дожить до времени этого).

Окончание первого дня праздника наступает вечером 2 апреля: Иерусалим – 19:36, Тель-Авив, Хайфа и Беэр-Шева – 19:38.

