Опрос: после терактов 7 октября укрепилась не столько религиозность, сколько идентичность

Опрос, проведенный по заказу раввинской ассоциации "Цоар" профессором Нисимом Леоном и д-ром Хагаем Шалемом, показал, что у израильтян укрепилась связь не столько с религией, сколько с национальной идентичностью. 48% участников опроса заявили, что их связь с еврейской идентичностью укрепилась после нападения 7 октября, тогда как 12% отметили, что эта связь ослабла, а 40% жителей не почувствовали никаких изменений.

Несмотря на эмоциональный подъем, массового изменения образа жизни в пользу соблюдения заповедей не произошло. Самые популярные обычаи и заповеди набрали лишь около 9% поддержки. 9% израильтян начали носить кулоны с еврейской символикой, посещать уроки Торы или изучать еврейскую философию. 9% женщин начали зажигать субботние свечи, а 8% – одеваться более скромно. 8% мужчин начали надевать тфилин, в то время как 6% мужчин стали носить цицит. 3% женщин начали соблюдать законы семейной чистоты.

44% всех опрошенных указали, что традиции и вера помогают им справляться с трудностями. Среди традиционалистов ("масортиим") этот показатель составляет 61%, среди религиозных – 77%, а среди ультраортодоксов ("харедим") достигает 89%. Кроме того, опрос зафиксировал ценности, объединяющие израильское общество: 92% израильтян согласны с тем, что заповедь "Возлюби ближнего своего, как самого себя" является важнейшей ценностью, 81% чувствуют общность судьбы с евреями диаспоры, а 77% считают важным продолжение семейных традиций.

Эксперты подчеркивают, что данные изменения носят скорее идейный и эмоциональный характер и не влекут за собой долгосрочных религиозных обязательств. В опросе приняли участие 1078 совершеннолетних респондентов, максимальная погрешность выборки составила 3%.