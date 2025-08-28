x
28 августа 2025
|
последняя новость: 00:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 августа 2025
|
28 августа 2025
|
последняя новость: 00:00
29 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Мири Регев распорядилась отменить "тихие часы" в аэропорту в период паломничества в Умань

Транспорт
Авиация
Мин.транспорта
время публикации: 28 августа 2025 г., 23:17 | последнее обновление: 28 августа 2025 г., 23:20
Мири Регев распорядилась отменить "тихие часы" в аэропорту в период паломничества в Умань
Flash90. Фото: Й.Зелигер

Министр транспорта Мири Регев распорядилась временно отменить запрет на ночные полеты из аэропорта "Бен-Гурион" в период массового паломничества к могиле похороненного в Умани раввина Нахмана из Брацлава.

По словам Регев, это сделано для того, чтобы избежать столпотворения в аэропорту в последнюю неделю перед праздником Рош а-Шана и помочь паломникам в Умань.

Запрет на ночные полеты был введен для снижения уровня шума в районах, над которыми заходят на посадку и взлетают самолеты. Запрет действует с 02:00 до 05:00. Для отмены "тихих часов" необходимо специальное распоряжение.

Ожидается, что распоряжение министра будет действовать в воскресенье, 21 сентября, и в пятницу, 25 сентября.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Традиции // 28 августа 2025

Руководство браславских хасидов решило отменить паломничество подлежащей призыву молодежи в Умань
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 августа 2025

Гольдкнопф просит Нетаниягу обеспечить хасидам поездки по "модели Умани"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 августа 2025

СМИ: ЦАХАЛ готовится к массовому задержанию ультраортодоксов, вылетающих в Умань