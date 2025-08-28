Мири Регев распорядилась отменить "тихие часы" в аэропорту в период паломничества в Умань

Министр транспорта Мири Регев распорядилась временно отменить запрет на ночные полеты из аэропорта "Бен-Гурион" в период массового паломничества к могиле похороненного в Умани раввина Нахмана из Брацлава.

По словам Регев, это сделано для того, чтобы избежать столпотворения в аэропорту в последнюю неделю перед праздником Рош а-Шана и помочь паломникам в Умань.

Запрет на ночные полеты был введен для снижения уровня шума в районах, над которыми заходят на посадку и взлетают самолеты. Запрет действует с 02:00 до 05:00. Для отмены "тихих часов" необходимо специальное распоряжение.

Ожидается, что распоряжение министра будет действовать в воскресенье, 21 сентября, и в пятницу, 25 сентября.