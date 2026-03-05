Иран нанес новый удар по Дохе, над столицей Катара поднимается дым

Столица Катара Доха подверглась интенсивному иранскому обстрелу. Над городом видны клубы черного дыма. Согласно поступающим сообщениям, удар стал одним из самых мощных с начала военных действий.

Ранее было принято решение об эвакуации жителей из домов, расположенных рядом с американским посольством в Катаре. В последние дни Иран нанес удары по посольствам США в Саудовской Аравии и Кувейте, а также по американскому консульству в Дубае.

4 марта премьер-министр Катара шейх Мухаммад бин Абд аль-Рахман ат-Тани провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Он потребовал немедленного прекращения иранских ударов по странам региона.