x
05 марта 2026
|
последняя новость: 11:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
05 марта 2026
|
05 марта 2026
|
последняя новость: 11:35
05 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Иран нанес новый удар по Дохе, над столицей Катара поднимается дым

Иран
Война с Ираном
Катар
время публикации: 05 марта 2026 г., 11:34 | последнее обновление: 05 марта 2026 г., 11:37
Иран нанес новый удар по Дохе, над столицей Катара поднимается дым
AP Photo

Столица Катара Доха подверглась интенсивному иранскому обстрелу. Над городом видны клубы черного дыма. Согласно поступающим сообщениям, удар стал одним из самых мощных с начала военных действий.

Ранее было принято решение об эвакуации жителей из домов, расположенных рядом с американским посольством в Катаре. В последние дни Иран нанес удары по посольствам США в Саудовской Аравии и Кувейте, а также по американскому консульству в Дубае.

4 марта премьер-министр Катара шейх Мухаммад бин Абд аль-Рахман ат-Тани провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Он потребовал немедленного прекращения иранских ударов по странам региона.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 05 марта 2026

Катар начал эвакуацию жителей из района посольства США в Дохе