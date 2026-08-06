Раввин Гай Алалуф: ненависть к поселенцам – влияние христианской теологии

В интервью порталу "Аруц шева" раввин и исследователь христианства Гай Алалуф заявил, что ненависть к поселенцам имеет не политическую, а глубоко теологическую природу. По его словам, на протяжении 2000 лет христиане воспринимали униженных евреев как народ, наказанный за отказ принять Иисуса. Именно поэтому возвращение евреев на свою землю, их сила и приверженность заповедям становятся для этого мировоззрения серьезным теологическим вызовом. Поселенцы, как считает Алалуф, особенно ярко воплощают образ нового, верующего, сильного библейского еврея. Именно потому они вызывают наибольшую ненависть.

Комментируя тезис о том, что жители Европы критикуют поселенцев, желая установления спокойствия на Ближнем Востоке, Алалуф привел в пример войну в Украине и племенные конфликты в Африке: там гибнут сотни людей, но это не вызывает сопоставимой реакции. "Что есть в нас, что так выводит из себя европейцев-христиан? Только теологическая причина. Единственная ситуация, в которой христиане полюбят нас, – это когда мы будем слабыми или мертвыми", – сказал он.

Сам раввин, живущий в Рош-Аине и не являющийся поселенцем, подчеркнул, что поселенцы делают жизнь всех граждан Израиля безопаснее. Он отверг представление о рациональных причинах ненависти к ним, отметив, что именно они вносят крупный вклад в безопасность, экономику, демографию и волонтерство. По словам раввина, неприязнь части ашкеназского левого лагеря, базируется на христианских установках. Осознание этого, по мнению Алалуфа, может привести к отрезвлению и возвращению к здоровой еврейской идентичности.