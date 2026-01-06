Раввин Элиягу Зини подал иск против газеты "Гаарец"

Раввин д-р Элиягу (Рахамим) Зини, дядя главы ШАБАКа Давида Зини, подал иск о клевете на сумму 500 тысяч шекелей против газеты "Гаарец". В иске утверждается, что издание вело "лживую очернительскую кампанию", целью которой было нанести ущерб репутации раввина и сорвать назначение его племянника, представив семью Зини как радикальную и экстремистскую.

Поводом для иска стали публикации, в которых раввину приписывалось авторство главы в книге "Барух а-гевер", посвященной Баруху Гольдштейну, а также якобы сделанные им высказывания в поддержку насилия. Раввин Зини категорически отверг эти обвинения и подчеркнул, что он никогда не участвовал в написании этой книги, его имя в ней не фигурирует, а приписываемые ему взгляды полностью искажают его позицию.

Согласно иску, первоначальная публикация в сентябре 2025 года положила начало цепочке материалов и комментариев, в которых, по утверждению истца, ложные утверждения постепенно закреплялись как факты и широко распространялись, в том числе за рубежом. Раввин Зини заявляет, что речь идет о скоординированной попытке дискредитации, нанесшей серьезный репутационный ущерб ему лично и использованной как инструмент давления в контексте назначения Давида Зини на высокий пост.

Раввин Элиягу Зини родился в 1946 года в Алжире в семье раввина. После окончания французского правления семья переехала в Париж, где он завершил среднее образование и начал изучать математику в университете, параллельно занимаясь боевыми искусствами и получив черный пояс по карате. В 1970 году Зини репатриировался в Израиль и получил докторскую степень по математике в Технионе. Преподавал математику, Талмуд и еврейскую философию. В 1979 году получил звание раввина, с 1980 по 2013 год занимал пост раввина Техниона. В 2001 году основал в Хайфе религиозно-сионистскую ешиву «Ор ве-йешуа».