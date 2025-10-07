x
07 октября 2025
07 октября 2025
07 октября 2025
последняя новость: 22:10
07 октября 2025
Традиции

Нетаниягу встретился с представителями движения Хабад

время публикации: 07 октября 2025 г., 22:10 | последнее обновление: 07 октября 2025 г., 20:17
Нетаниягу встретился с представителями движения Хабад
Amos Ben Gershom/GPO

За несколько часов до наступления Суккота Биньямин Нетаниягу провел встречу в своей иерусалимской резиденции с делегацией раввинов движения Хабад. В ходе встречи гостями премьер-министру был подарен набор из четырех видов растений (арбаат а-миним), которые используются в молитвах праздника Суккот.

Участники встречи подчеркнули необходимость помощи свыше в текущей сложной обстановке. Центральным элементом встречи стало чтение 124-го псалма. Для чтения использовался экземпляр книги, который принадлежал Любавичскому Ребе Менахему-Мендлу Шнеерсону.

Нетаниягу поделился воспоминаниями о своих встречах с Ребе. Он также поблагодарил движение Хабад за его деятельность по всему миру, направленную на поддержку еврейских общин. Премьер-министр провел параллель между четырьмя видами растений и единством еврейского народа, заявив, что именно это единство дает силу в противостоянии с врагами.

Традиции
