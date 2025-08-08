В ультраортодоксальных районах Иерусалима распространяются инструкции по противодействию призыву в армию

В религиозных кварталах Иерусалима появились подробные указания для учащихся ешив, которым грозит призыв в армию. Инструкции, распространяемые в виде плакатов, содержат практические рекомендации на случай контакта с военными или полицией.

Призывникам советуют сохранять спокойствие и не менять привычный образ жизни, даже при угрозе ареста. Особое внимание уделяется возможным визитам представителям военной полиции – они могут стучать и угрожать, но, как утверждается, не станут взламывать дверь. Военная тюрьма описывается как "не страшное" место, напоминающее ешиву с общежитием ("с определенными ограничениями"), где есть синагога, кошерная еда и возможность изучать Тору.

Авторы инструкций призывают избегать аэропортов, пограничных переходов и полицейских участков. В случае задержания рекомендуется немедленно звонить по указанному на плакате номеру и не вступать в разговоры с представителями власти без адвоката. Подчеркивается, что первые часы после ареста могут быть наиболее сложными, но эту ситуацию предлагается воспринимать со смирением.

За распространением указаний стоит организация "Ам кадош" ("Святой народ"), которая позиционирует себя как структуру, помогающую ультраортодоксальной молодежи избежать призыва. Ее лозунг – "Протянем руку для спасения от мобилизации". Организация предлагает юридическую поддержку и призывает к солидарности, заявляя, что арест одного призывника касается всей общины.