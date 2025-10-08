Раввин Натан Слифкин: существовал ли этрог во время дарования Торы?

В своей новой колонке раввин Натан Слифкин задается вопросом, мог ли этрог – один из четырех видов растений, используемых в праздник Суккот, – вообще существовать в Земле Израиля во времена дарования Торы?

Тора называет этот плод не по имени, а как "при эц хадар" – "плод дерева красивого", как сказано в главе "Ваикра": "И возьмите себе в первый день плод дерева красивого, ветви пальмовые и отростки дерева густолиственного, и верб речных, и веселитесь пред Господом Богом вашим семь дней". Мудрецы отождествили этот плод с этрогом (цитроном), но, как отмечает Слифкин, по данным ботаников, цитрон родом из Юго-Восточной Азии и появился на Ближнем Востоке только незадолго до Второго Храма.

Исследователь проф. Зоар Амар считает, что археологических доказательств позднего появления этрога недостаточно, и цитрон мог расти в Израиле еще в библейские времена. Сам Слифкин предлагает более радикальную идею: возможно, изначально заповедь брать "плод дерева красивого" не указывала на конкретный вид, а позволяла использовать любой красивый плод.

Со временем, когда на Святую землю завезли экзотический и ароматный этрог, он стал естественным и предпочтительным символом заповеди, закрепившись в постановлениях мудрецов Талмуда. Такое объяснение, пишет раввин Натан Слифкин, отражает естественный процесс развития традиции, когда древняя заповедь получает новое конкретное преломление.