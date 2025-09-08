x
08 сентября 2025
|
последняя новость: 19:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 сентября 2025
|
08 сентября 2025
|
последняя новость: 19:07
08 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Традиции

В Москве открылся Центр эмиссаров Хабада

время публикации: 08 сентября 2025 г., 18:20 | последнее обновление: 08 сентября 2025 г., 17:26
В Москве открылся Центр эмиссаров Хабада
Council.gov.ru/Wikipedia

В районе Марьина Роща в Москве состоялось открытие нового центра для эмиссаров движения Хабад, работающих в России и странах бывшего Советского Союза. На церемонии открытия приняли участие главный раввин России Берл Лазар, руководители Федераций еврейских общин и благотворительных фондов, а также представители еврейской общины Москвы.

Центр задуман как дополнительная инфраструктура для поддержки деятельности эмиссаров, включая проведение встреч, обучающих программ и совместных инициатив. Цель проекта – предоставить представителям организации современное пространство для работы и встреч.

В новом комплексе расположены зоны отдыха и общения, рабочие места с оборудованием, конференц-зал, детский уголок, а также помещения для временного проживания и кухни. По словам организаторов, комплекс будет функционировать на постоянной основе и станет местом для координации проектов и профессиональной поддержки еврейской деятельности в регионе.

Традиции
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 17 апреля 2025

Путин наградил Берла Лазара орденом Почета