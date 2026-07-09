Опубликован опрос об отношении ультраортодоксов к гендерно-сегрегированному обучению

Опубликовано исследование института "Цофнат", проведенное по заказу Совета по высшему образованию, которое охватило 533 выпускника ультраортодоксальной системы. Результаты показывают, что 87% опрошенных считают гендерно-сегрегированное обучение на терапевтических магистерских программах очень или крайне важным. Кроме того, 69% предпочитают специальные программы для ультраортодоксов с гендерным разделением.

Однако, если рассматривать этот фактор вместе с другими, его значимость снижается. Только 48% включили раздельное обучение в тройку главных критериев при выборе программы. Для сравнения: качество профессиональной подготовки указали 39%, а гибкий график – 28%. Если раздельное обучение недоступно, 44% готовы или рассматривают возможность учиться в смешанных группах, тогда как 42% отказались бы от такого варианта.

Заинтересованность в получении высшего образования в этой группе высокий: 83% серьезно рассматривают продолжение обучения в терапевтической сфере, а 75% думают о магистратуре по психологии или арт-терапии. В плане предпочтений 61% выбрали бы психологию, 32% – арт-терапию, и только 7% – неакадемическое обучение. Наиболее востребованное направление – клиническая психология (ее выбирают 72% мужчин и 42% женщин).

Авторы исследования (Бен Шалом Коэн, д-р Моти Талиас и проф. Исраэль Кац) рекомендуют не расширять практику гендерного разделения на магистерских программах. По их мнению, риски превышают возможные преимущества, поэтому лучше интегрировать студентов в общие программы, обеспечив им необходимую поддержку.