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NEWSru.co.il :: Ближний Восток2 мая 2022 г., 16:19

Эрдоган собирается на встречу с Путиным

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Эрдоган собирается на встречу с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в ближайшие дни намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Он заявил, что Анкара или Стамбул могли бы стать местом принятия решений по снижению напряженности на востоке Украины.

Турция поддерживает отношения как с украинской, так и с российской стороной. При поддержке международного сообщества она выступает в качестве основного посредника между двумя странами.

В марте 2022 года в курортной Антальи прошли первые с начала конфликта переговоры Украины и России на уровне министров иностранных дел. Они оказались безрезультатными, однако стороны декларируют готовность к диалогу, обвиняя при этом друг друга в отсутствии прогресса.


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