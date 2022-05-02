Эрдоган собирается на встречу с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в ближайшие дни намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Он заявил, что Анкара или Стамбул могли бы стать местом принятия решений по снижению напряженности на востоке Украины.

Турция поддерживает отношения как с украинской, так и с российской стороной. При поддержке международного сообщества она выступает в качестве основного посредника между двумя странами.

В марте 2022 года в курортной Антальи прошли первые с начала конфликта переговоры Украины и России на уровне министров иностранных дел. Они оказались безрезультатными, однако стороны декларируют готовность к диалогу, обвиняя при этом друг друга в отсутствии прогресса.