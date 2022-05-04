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NEWSru.co.il :: Ближний Восток4 мая 2022 г., 12:31

В Иране в ближайшее время будет казнен шведский медик, "агент израильских спецслужб"

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В Иране в ближайшее время будет казнен шведский медик, "агент израильских спецслужб"

Иранское агентство новостей ISNA сообщило, что до 21 мая будет приведен в исполнение смертный приговор, вынесенный шведскому ученому иранского происхождения Ахмад-Резе Джалали.

Врач-исследователь, выпускник Каролинского университета и специалист по медицине катастроф, был арестован в 2016 году, когда приехал на историческую родину в исследовательских целях.

Его признали виновным в сотрудничестве с израильской службой внешней разведки "Мосад" и сборе информации о деятелях иранской ядерной программы – для их последующей ликвидации.


На всем протяжении судебного процесса ученый, которому сейчас 50 лет, отвергал предъявленные ему обвинения. Он заявлял, что подвергается пыткам. Длительный период Джалали находился в одиночном заключении.

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