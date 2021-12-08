ВМФ США перехватил крупнейший груз иранских вооружений

Министерство юстиции США сообщило, что в 2019 и 2020 годах корабли американских ВМФ перехватили крупнейший груз иранских вооружений. Оружие было предназначено для действующих в Йемене хуситских повстанцев.

Боевые корабли выполняли рутинную миссию по обеспечению безопасности судоходства в Аравийском море. 25 ноября 2019 года и 9 февраля 2020 года они остановили для проверки два судна, шедших без национального флага.

В ходе досмотра были обнаружены 171 зенитная ракета, восемь противотанковых ракет, комплектующие к крылатым ракетам и беспилотным летательным аппаратам, оптические устройства.

Были также перехвачены четыре танкера, направлявшиеся в Венесуэлу с грузом иранской нефти. По решению суда груз был продан, выручка превысила 26 миллионов долларов. Эти средства будут направлены в федеральный фонд помощи жертвам террора.