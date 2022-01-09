В Саудовской Аравии освобождена из тюрьмы дочь короля Сауда

В Саудовской Аравии освобождены из тюрьмы принцесса Басма бинт Сауд и ее дочь. Басма – младшая дочь правившего в 1953-1964 годах короля Сауда. Женщины провели за решеткой три года.

Принцесса была арестована в начале 2019 года, когда должна была вылететь из королевства на лечение в Швейцарию. Официальные обвинения ей так и не были предъявлены, по крайней мере, никаких сообщений об этом не появлялось.

По одной из версий, Басма выступала за проведение демократических реформ, что может быть расценено как подрывная деятельность. По другой, она была сторонницей бывшего наследника престола принца Мухаммада бин Наифа.