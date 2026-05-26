"Нью-Йорк Никс" впервые за 27 лет вышли в финал НБА

"Нью-Йорк Никс" вышли в финал НБА впервые с 1999 года, разгромив на выезде "Кливленд Кавальерс" со счетом 130:93 и выиграв финальную серию Восточной конференции 4:0.

Для "Никс" это была 11-я подряд победа в плей-офф.

Уже к большому перерыву гости вели с преимуществом в 19 очков, а во второй половине разрыв достигал 40 очков. Карл-Энтони Таунс набрал 19 очков в составе победителей; 31 очко Донована Митчелла не помогло "Кливленду" избежать разгрома.

В финале "Нью-Йорк" сыграет с победителем серии Западной конференции, где "Оклахома-Сити Тандер" и "Сан-Антонио Сперс" пока играют вничью – 2:2.