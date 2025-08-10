x
10 августа 2025
10 августа 2025
Ближний Восток

Советник Хаменеи: "Зангезурский коридор станет кладбищем американских войск"

Иран
Дональд Трамп
Азербайджан
Армения
время публикации: 10 августа 2025 г., 10:29 | последнее обновление: 10 августа 2025 г., 10:35
Советник Хаменеи: "Зангезурский коридор станет кладбищем американских войск"
AP Photo/Mark Schiefelbein

Власти Ирана выступили против достигнутого при посредничестве президента США Дональда Трампа соглашения между Азербайджаном и Арменией, который передает США контроль над Зангезурским коридором, соединяющим Азербайджан и Нахичевань и проходящим вдоль границы Армении и Ирана.

"Коридор не станет собственностью Трампа. Он превратится в кладбище американских наемников", – сказал советник верховного лидера Ирана по международным вопросам Али Акбар Велаяти

Он также сообщил, что иранская армия неоднократно проводила маневры в районе северной границы, что отражает ее стремление не допустить изменения геополитической обстановки в регионе. Велаяти высказал убеждение, что против коридора, меняющего ситуацию на южном Кавказе, выступит и Россия.

Ближний Восток
