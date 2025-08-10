Советник Хаменеи: "Зангезурский коридор станет кладбищем американских войск"

Власти Ирана выступили против достигнутого при посредничестве президента США Дональда Трампа соглашения между Азербайджаном и Арменией, который передает США контроль над Зангезурским коридором, соединяющим Азербайджан и Нахичевань и проходящим вдоль границы Армении и Ирана.

"Коридор не станет собственностью Трампа. Он превратится в кладбище американских наемников", – сказал советник верховного лидера Ирана по международным вопросам Али Акбар Велаяти

Он также сообщил, что иранская армия неоднократно проводила маневры в районе северной границы, что отражает ее стремление не допустить изменения геополитической обстановки в регионе. Велаяти высказал убеждение, что против коридора, меняющего ситуацию на южном Кавказе, выступит и Россия.