В Ливане прощаются с военнослужащими, погибшими на складе "Хизбаллы"

В Ливане прошли похороны военнослужащих, погибших 9 августа в ходе работ по ликвидации склада боеприпасов "Хизбаллы", расположенного в районе Вади Зибкин, недалеко от Тира. При взрыве погибли шесть ливанских солдат.

Ливанская армия совместно с миротворческим контингентом ООН на юге Ливана проводят работы по ликвидации инфраструктуры "Хизбаллы", согласно условиям соглашения о прекращении огня между этой группировкой и Израилем.

7 августа правительство Ливана приняло предложенный США план, предусматривающий разоружение всех военизированных группировок. Министры-шииты, представляющие "Хизбаллу" и ее союзников, покинули зал заседаний.