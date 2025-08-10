x
10 августа 2025


последняя новость: 13:30

Ближний Восток

В Ливане прощаются с военнослужащими, погибшими на складе "Хизбаллы"

Ливан
Хизбалла
время публикации: 10 августа 2025 г., 12:44 | последнее обновление: 10 августа 2025 г., 12:46
В Ливане прощаются с военнослужащими, погибшими на складе "Хизбаллы"
AP Photo/Bilal Hussein

В Ливане прошли похороны военнослужащих, погибших 9 августа в ходе работ по ликвидации склада боеприпасов "Хизбаллы", расположенного в районе Вади Зибкин, недалеко от Тира. При взрыве погибли шесть ливанских солдат.

Ливанская армия совместно с миротворческим контингентом ООН на юге Ливана проводят работы по ликвидации инфраструктуры "Хизбаллы", согласно условиям соглашения о прекращении огня между этой группировкой и Израилем.

7 августа правительство Ливана приняло предложенный США план, предусматривающий разоружение всех военизированных группировок. Министры-шииты, представляющие "Хизбаллу" и ее союзников, покинули зал заседаний.

Ближний Восток
