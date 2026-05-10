В Иране сообщено о разоблачении ячеек "Мосада"

Министерство по делам разведки Ирана сообщило о ликвидации двух шпионских ячеек, якобы, связанных с израильским "Мосадом". Как утверждается, одна из них состояла из четырех человек, планировавших теракты и ликвидации.

Полиция города Саве на западе Ирана заявляет об аресте семи человек по обвинению в передаче разведывательных данным враждебной сети. В частности, передавались сведения и фото военных и полицейских объектов.