В Бахрейне задержаны более 40 подозреваемых в связях с КСИР

Министерство внутренних дел Бахрейна сообщило в субботу, 9 мая, о задержании 41 подозреваемого в связях с группировкой, подконтрольной иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР) и разделяющей идеологию "вилаят аль-факих" – государства, во главе которого стоит знаток шариата.

Согласно заявлению министерства, спецслужбам удалось раскрыть "основную ячейку" группировки в ходе сбора разведданных и расследования дел о шпионаже в пользу иностранных государств.

Власти сообщили, что в отношении задержанных начаты юридические процедуры, а расследование продолжается с целью выявления других лиц, причастных к деятельности группы.