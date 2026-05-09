x
09 мая 2026
|
последняя новость: 14:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
09 мая 2026
|
09 мая 2026
|
последняя новость: 14:59
09 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

В Бахрейне задержаны более 40 подозреваемых в связях с КСИР

КСИР
время публикации: 09 мая 2026 г., 13:50 | последнее обновление: 09 мая 2026 г., 14:37
В Бахрейне задержаны более 40 подозреваемых в связях с КСИР
AP Photo/Vahid Salemi

Министерство внутренних дел Бахрейна сообщило в субботу, 9 мая, о задержании 41 подозреваемого в связях с группировкой, подконтрольной иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР) и разделяющей идеологию "вилаят аль-факих" – государства, во главе которого стоит знаток шариата.

Согласно заявлению министерства, спецслужбам удалось раскрыть "основную ячейку" группировки в ходе сбора разведданных и расследования дел о шпионаже в пользу иностранных государств.

Власти сообщили, что в отношении задержанных начаты юридические процедуры, а расследование продолжается с целью выявления других лиц, причастных к деятельности группы.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook