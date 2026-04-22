22 апреля 2026
|
последняя новость: 23:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
|
|
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Двое техников ВВС ЦАХАЛа подозреваются в шпионаже в пользу Ирана

Расследование
шпионаж
ЦАХАЛ
Война с Ираном
время публикации: 22 апреля 2026 г., 22:17 | последнее обновление: 22 апреля 2026 г., 22:25
Ofer Zidon/Flash90

Двое военнослужащих ВВС, 19-летний Саги Хайик из Нес-Ционы и 21-летний Асаф Шитрит из мошава Бейт-Овед, подозреваются в шпионаже в пользу Ирана. По информации телеканала "Кан-11", в ближайшие дни им будут предъявлены обвинения.

Оба подозреваемых проходили службу в качестве техников истребителей F-15 на авиабазе Тель-Ноф. Им вменяется в вину содействие врагу в военное время, при этом в отношении одного из подозреваемых рассматривается возможность ужесточения обвинения до государственной измены.

По данным следствия, подозреваемые действовали по заданию иранского агента: они собирали информацию о бывшем начальнике генштаба Герци Галеви и министре национальной безопасности Итамаре Бен-Гвире, передали схемы двигателей самолетов F-15, а также фотографии, на которых можно идентифицировать летного инструктора.

По данным "Кан-11", еще восемь военнослужащих подозреваются в том, что знали о деятельности обвиняемых, но не сообщили об этом.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
