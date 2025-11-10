x
Ближний Восток

В Сирии предотвращены попытки покушения на президента аш-Шараа

США
Сирия
Исламское государство
время публикации: 10 ноября 2025 г., 13:16 | последнее обновление: 10 ноября 2025 г., 13:22
В Сирии предотвращены попытки покушения на президента аш-Шараа
AP Photo/Francisco Seco

Как сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на высокопоставленные источники, в последние месяцы были сорваны две попытки террористической группировки "Исламское государство" совершить покушение на президента Сирию Ахмада аш-Шараа.

По словам источников, один из которых – сирийский, а второй – региональный, это отражает состояние постоянной угрозы, в которой приходится действовать главе государства, пытающемуся консолидировать власть после 14 лет гражданской войны.

Отметим, что о предотвращении покушений объявлено за несколько часов до встречи аш-Шараа с президентом США Дональдом Трампом, которая должна состояться в Белом доме. На ней президент Сирии намерен объявить о присоединении к международной коалиции против ИГ.

Ближний Восток
